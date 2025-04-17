Bayburt’ta polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan adli aramada bir miktar metamfetamin maddesi şarj adaptörü içine saklı halde bulundu. Gözaltına alınan adaptör sahibi Y.O isimli şahısa, adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan Y.O. isimli şahıs üzerinde yapılan incelemede, şarj adaptörü içerisine gizlenmiş bir miktar Metamfetamin maddesi, madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli şahısa ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan’ adli işlem uygulanırken, uyuşturucu maddeye ekiplerce el kondu.