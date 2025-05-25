Bursa’da uygulama yapan ekipleri gören alkollü sürücü, aracını yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçmayı denedi. Sürücü, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalanırken, 1.58 promil de alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarının önünü kesmeye devam ediyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerine uygulama yapan ekipler, uygulama noktasından 300 metre geride bir aracın dörtlüleri yanık vaziyette bırakıldığını tespit etti.

Aracı bırakıp yaya olarak kaçtı, yine yakalandı

16 BLY plakalı otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan Hikmet K., polis ekipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Alkol testi sırasında çekim yapan gazeteciye ’beni çekiyorsun, kameranı aç polislere sigara ikram edeceğim’ diyen sürücü, ’şimdi bu arkadaş biraz agresif davrandı, biriniz sigara almanız lazım’ diye görev başındaki polislere sigara ikram etti. Polis memuru ise, ’görev başında kullanmıyoruz’ diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen Hikmet K., 1.58 promil alkollü çıktı. Hikmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, 9 bin lira da para cezası kesildi.