Uşak’ta yapılan operasyonda otomobil içeresinde çok sayıda sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde bir otomobil durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 5 bin 377 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otomobil içeresinde bulunan E.Ç. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.