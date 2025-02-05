Uşak’ta yapılan operasyonda otomobil içeresinde çok sayıda sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde bir otomobil durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 5 bin 377 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otomobil içeresinde bulunan E.Ç. ise gözaltına alındı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Bilir, çiftçilerle bir araya geldi Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Bilir, çiftçilerle bir araya geldi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha