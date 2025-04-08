Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Sakıp Erturhan, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. M. Sakıp Erturhan, 1972 yılında Gaziantep’te doğdu. 1989 yılında Gaziantep Lisesi’nden, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üroloji ihtisasını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 2003 yılında tamamladıktan sonra aynı klinikte 2008 yılında "Doçent", 2014 yılında "Profesör" unvanı aldı. 2018-2021 yılları arasında bölüm başkanlığı görevinde bulundu.

Akademik eğitim sürecinde 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Laparoskopik Ürolojik Cerrahiler konusunda, 2013 yılında Almanya Pforzheim’daki Siloah St.Trudbert Hospital’da robotik ürolojik cerrahiler konusunda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2014-2019 yılları arasında Güneydoğu Ürologlar Derneği Başkanlığı görevini yürüten, 2016-2020 ve 2022-2023 yılları arasında Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Erturhan, 2016 yılından bu yana Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Koordinatörlüğü görevinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrasya Üroonkoloji Derneği ve Endoüroloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

Web of Science veri tabanına kayıtlı yurtdışı dergilerde basılmış 93 adet yabancı makalesi, yurtdışı uluslararası kongre ve sempozyumlarda yapılmış 51 adet bildirisi, ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmış 46 adet yayını ve yine ulusal kongrelerde sunulmuş 82 adet bildirisi bulunmakta olup bu yayınlara 1000’den fazla atıf mevcuttur. Ayrıca 13 adet kitap bölüm yazarlığını ve "Üroonkoloji El Kitabı" ile "Üroonkoloji Operatif Atlas" isimli 2 kitabın editörlüğünü yapmıştır. Halen Ürolojik Onkoloji Bülteni’nin editörlüğünü de yürütmektedir.

Ürolojik onkolojik, laparoskopik cerrahiler, endoskopik prostat ve taş cerrahileri başlıca ilgi alanıdır. Prof. Dr. Erturhan, evli ve iki çocuk babasıdır.