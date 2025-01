Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İdris Kıvanç Cavıldak, sünnetin çok kısa süren ve zor olmayan bir cerrahi işlem olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sağlıkla hızlı ve enfeksiyonsuz iyileşme süreci olması için ise sömestir tatili sünnet için en uygun zamanlardan biridir. Yenidoğan (ilk 30 gün) sünnetinin hayata tutunmaya çalışan bir bebeğe zaruret yoksa gereksiz yük oluşturacağını düşünüyoruz. En uygun dönem 6 ay-3 yaş ve 5-7 yaş aralığıdır" dedi.

Sünnetin İslam dünyasında erkekler için temel uygulamalardan biri olmasının yanında, dünyanın pek çok noktasında sağlık için de önemli kabul edilen bir uygulama olduğuna dikkat çeken Liv Hospital Samsun Üroloji Uzm. Opr. Dr. İdris Kıvanç Cavıldak, sünnet operasyonu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Cerrahi bir işlemdir"

Sünnet işleminde penisin uç kısmındaki, ereksiyon dışında penisi kapsayan derinin alınarak dış dokunun küçülmesinin sağlandığını ifade eden Dr. Cavıldak, “Sünnet cerrahi bir işlemdir ve bu uygulamanın çeşitli komplikasyonları olabilir. Hekimler tarafından yapılmayan uygulamaların sünnet hatası sonucu ile karşılaşma riski söz konusudur. Geçmişte bu uygulamalar fenni sünnetçilerce yapılsa da günümüzde yalnızca sağlıkçılar tarafından gerçekleştirilir" diye konuştu.

"Sünnet hatası nedir?"

Sünnetteki yanlış uygulamalardan bahseden Dr. Cavıldak, "Sünnet, yapısı bakımından görece basit cerrahi uygulamalardandır. Lokal anestezi ile dakikalar içerisinde gerçekleşir. Kişi hızlı bir iyileşme evresi sonrasında normal hayatına döner. Fakat bazen gerek uygulama sırasında gerek uygulama sonrasında bazı hatalar nedeniyle kalıcı problemler ortaya çıkabilir. Sünnet hatası, kesinin yapılması anında dış deri dışındaki dokuya verilebilecek hasarlar şeklinde adlandırılabilir. Doku dairesel ve eşit kesilmeli ve uygun miktarda alınmalıdır. Aksi halde penis ileri yaşlarda eğri olabilir ve bu gelişim sürecinde fark edilmezse, gelecekte daha ciddi ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden sünnet hataları nelerdir sorumuzun ilk yanıtı dokunun eğri kesilmesidir olabilir" şeklinde konuştu.

"Yaş nedeniyle sünnet hatası yapılabilir mi?”

Sünnet yaşının etkisine de değinen Dr. Cavıldak, "Sünnet yaşı, penis hataları için belirgin bir unsur değildir fakat uzmanların ortak kanısı, sünnetin 6 ay-3 yaş ve 5-7 yaş arasına yapılmasıdır. Ancak bu yaş aralığı dışında da sünnet hataları söz konusu olabilir. Bunun yanında herhangi bir yöne eğrilik de sünnet hatalarından biri olarak kabul edilir. Çünkü bu sorun da penis boyunun nihai uzunluğunu etkilemektedir. Sünnet hataları arasında yaygın ve oldukça ciddi sorunlar olarak tanımlanan diğer unsurlarsa penis başı kesilmesi ile idrar kanalının zarar görmesidir. Bunlar iyileşme evresinde enfeksiyon riskini çoğaltması bakımından istenmeyen durumlardır; iyileşme sürecini ciddi şekilde etkileyen bu sorunların, sünnet olan çocuğun yaşam standartlarını düşürmemesi için gerekli tedbirlerin anında alınması elzemdir" ifadelerini kullandı.

“His kaybı problemleri olabilir”

Penis sünnet esnasında herhangi bir şekilde sinir dokularını yitirirse doğal olarak his kaybı ortaya çıktığının altını çizen Cavıldak, “Bu nedenle kişinin yetişkin evrede cinsel hayatı etkilenebilir. Ekipmanın yanlış kullanılması bu duruma yol açabilen etkenlerdendir. Günümüzde lazerle yapılan kesi uygulamaları, ciddi anlamda hassas olsa da, dozaj ve işlem içerisindeki etki buna yol açabilir. Uygulamayı gerçekleştiren uzman, kesi yaptığı donanımın ayalarına dikkat etmeli ve özellikle his kaybına yol açmamak için özen göstermelidir, aksi durumda geri dönüşü olmayan his kayıpları ve kalıcı görsel negatifliklerin ortaya çıkması söz konusudur" açıklamasında bulundu.

“Enfeksiyonsuz iyileşme önemli”

Sünnetin çok kısa süren ve zor olmayan bir cerrahi işlem olduğunu sözlerine ekleyen Cavıldak, şunları söyledi:

"Fakat işlem sonrasında riskli bir durumla karşılaşılmaması için alanında uzman bir hekim tarafından yapılması gereken hassas bir operasyondur. Çocuklarımızın sağlıkla hızlı ve enfeksiyonsuz iyileşme süreci olması için ise sömestir tatili sünnet için en uygun zamanlardan biridir. Yenidoğan (ilk 30 gün) sünnetinin hayata tutunmaya çalışan bir bebeğe zaruret yoksa gereksiz yük oluşturacağını düşünüyoruz. En uygun dönem 6 ay-3 yaş ve 5-7 yaş aralığıdır."