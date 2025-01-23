Kars’ta ağır kış şartları nedeniyle aç kalan kızıl tilkilerin karlı arazide fare avı görüntülendi.

Kars’ta soğuk ve kış yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Kars-Selim kara yoluna kadar gelen kızıl tilkiler, burada karlı arazilerde yiyecek avlıyor. Kar altına hareket eden farenin önce ses titreşimlerini alan tilkiler, hemen peşinden zıplayarak kar altında fareyi avlıyor. Gün boyu bu şekilde avlanarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan kızıl tilkiler, hava kararınca yuvalarına dönüyor.

Karlı arazilerde kızıl tilkilerin fare avı kamerayla kaydedildi.