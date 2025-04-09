Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı, bayram sonrası da yükselişini sürdürerek 150 TL’ye ulaştı. 53 randıman kabuklu fındık 150 TL’den işlem görürken, daha düşük randımanlı fındıklarda fiyatlar 140 TL’den başlıyor.

Fındık tüccarı Sezgin Kumaş, serbest piyasada fiyatların 50 randımanda 140 TL, 52 randımanda 148 TL, 53 randıman üzerinde ise 150 TL olduğunu belirtti. Kumaş, sezon başından bu yana fındık fiyatlarının dolar bazında sabit kaldığına dikkat çekerek "Sezon başında fiyat 132 TL idi ve bu da yaklaşık 4 dolara tekabül ediyordu. Bugün 150 TL’ye çıkmış olsa da yine 4 dolar civarındadır. Yani fiyatlar döviz bazında yerinde saydı" dedi.

"Üreticide fındık kalmadı"

Fiyatların rekor seviyeye ulaşmasına rağmen pazara beklenen miktarda fındık inmediğini ifade eden Kumaş, "Üreticinin elinde artık fındık kalmadı. Şu anda üreticinin elinde kalan fındık oranı yüzde 5 ila 10 civarındadır. Elindeki ürünü tutanlar da ihtiyacı olmayan ve yeni sezonu görmek isteyen üreticilerdir. Sezonun artık sonuna gelindi ve bundan sonra yeni sezon konuşulacaktır" diye konuştu.

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sezgin Kumaş, bu dönemin fındık için en riskli dönem olduğunu vurguladı. Kumaş, "Geçmiş yıllarda nisan ayında yaşanan zirai don, üreticilerin kabusu olmuştu. Bu yıl da kahverengi kokarca tehdidi bulunuyor. Şu aşamada fiyat tahmini yapmak yanıltıcı olur. Fiyatların belirlenmesinde en büyük etken rekolte olacak. Bundan sonra gündem, rekolte üzerinden şekillenecek" ifadelerini kullandı.