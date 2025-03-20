Türkiye’nin üretim merkezlerinden Adana’nın tarlalarda yetiştirilen her mevsimin olmazsa olmazı marul üreticide 5 TL’den alıcı bulurken, aynı bölgedeki manav ve marketlerde 25 ile 30 TL arasında satılması dikkat çekiyor.

Tarımda önemli bir merkez olan Adana’da hem turfanda hem de sezonda olmak üzere sebze ve meyve üretimini yılın 12 ayı boyunca gerçekleştiriliyor. Domatesinden, salatalığına, biberinden, maruluna kadar çeşit çeşit ürünün yetiştiği kentte çiftçi ekmeğini topraktan kazanıyor. Ancak zaman zaman üretici ile marketler arasında oluşan farklar hem dikkat hem de tepki çekiyor. Şuanda marul bahçelerde 5 TL’den alıcı bulurken, market ve manavlarda 25 ile 30 TL arasında satılıyor.

Kozan ilçesinde de dönüm dönüm marul eken üreticisi de bu sene sevinemedi. Önce dondan etkilenen üreticiler şimdi de fiyat düşüklüğü ile üzüldü. 20 dönüm arazide marul yetiştiren Kazım Sucak’ta, marula 5 TL’den zor alıcı bulduğunu söyledi.

Üretici Sucak, "Burada gördüğünüz üzere 20 dönüm tarlada marul yetiştiriyoruz. Lakin sıkıntımız para etmiyor. Emeğimizin karşılığını alır mıyız dedik ama olmadı" dedi.

60-70 bin kök marulun tarlada olduğuna değinen Sucak, "Tanesini 5 TL’den zor satıyoruz. Burada gördüğünüz gibi abilerimiz gelip istiyor kesim yapıyoruz. Biz bunun fidesini ilk ekerken 2,5 TL’den alıyoruz geri kalan gübresi, ilacı 5-6 TL’ye bize mal oluyor. Geçen Pazar günü pazarı gezdim. En uygun 25 TL idi, 45 TL’ye kadar çıkıyordu fiyatlar" diyerek aradaki farka dikkat çekti.

Daha önce bahçeleri soğuk vurduğunu o yüzden tarlaların sürdüğünü belirten Sucak, marul ekili son kalan tarlalar olduğunu ama talebin olmadığını sözlerine ekledi.