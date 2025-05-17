Mersin OSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen, ’2024-2025 Üreten Gençlik Proje ve Ürün Sergisi’nde öğrenciler ürettikleri projeleri sergiledi.

Sergiye Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli’nin yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Hasan Yıldırım, Mehmet Orğun, Bedri Akyüz, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Çay ve Özel Şişecam MTAL Müdürü Esma Kök katıldı.

Başkan Tekli, öğrencilerin ürettikleri projelerin bulunduğu stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Birbirinden farklı projeler üreten öğrenciler, sergiyi gezenlerden tam not aldı. Eğitimin gelecek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Tekli, "Bugün öğrencilerimizin ürettiği projeleri inceledik. Hepsi birbirinden kıymetli ve hayatı kolaylaştıracak projeler. Eğitimin gelecek açısından ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Öğrencilerimizin yaptığı projeler geleceğimize yön verecek. Hepsini tek tek tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Sergilenen teknolojik projelerin uygulamaya alınmasının, günlük yaşamı önemli ölçüde kolaylaştıracağını kaydeden Tekli, "Bu projeler, özellikle yapay zeka, otomasyon ve sürdürülebilir enerji alanlarında pratik çözümler sunabilir. Öğrencilerin ürettiği yenilikçi fikirler, sağlık, ulaşım ve sanayi gibi alanlarda verimliliği artırabilir. Erken yaşta teknolojiye entegre olan bireyler, toplumun dijital dönüşümünü hızlandırır. Ayrıca bu projeler, yerel ve küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırır. Eğitim kurumlarımızı sadece öğrenme değil, yaşamı dönüştürme merkezleri haline getirmek için yöneticilerimiz ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.