ORDU (İHA) – Karadeniz’in önemli kültürel miraslarından Ünye Kalesi, restorasyonun ardından ziyarete açılmasıyla birlikte 14 günde 35 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak dikkat çekici bir turizm başarısı yakaladı.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Ünye Kalesi, yapılan kapsamlı restorasyon ve çevre düzenlemelerinin ardından yeniden turizme kazandırıldı. Haftanın 6 günü (Pazartesi hariç) saat 10.00-19.00 arasında ziyarete açık olan kale, kısa sürede bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Ünye Kalesi’nin en dikkat çeken alanı olan 234 metrelik tarihi dehliz, raylı sistemle gezilebiliyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu sistem sayesinde ziyaretçiler tarihi yolculuğu modern konforla deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Kalenin 14 günde 35 bin yerli ve yabancı turisti ağırladığı bildirildi. Yerel yöneticiler ve turizm temsilcileri, kaleye gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtirken, yaz sezonunda ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.