Türkiye'nin ilk jenerasyon dövme sanatçılarından olan Fatih Serdaroğlu, saç dövmesi ve medikal dövme alanında dünya çapında başarıya imza attı. Saç seyrekliği ve saç ekimi sonrası doğal sonuçlar sunan uygulamalarıyla dikkat çeken Serdaroğlu, medikal dövme ile estetik operasyon sonrası yara izlerini gizlemekte de uzman isimlerden biri oldu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye'nin tanınan isimlerine de bu alanda hizmet veren Fatih Serdaroğlu, ABD'deki planlarını ve geleceğe dair düşüncelerini ABDPost'a anlattı.



Dövme sanatı ustası Fatih Serdaroğlu, 1997'de başladığı dövme sanatında kendisini, özellikle saç dövmesi ve saç pigmentasyonu konusunda uluslararası alanda tanıtmayı başardı, işini daha ileri götürmek için New York'ta araştırma yapmaya başladı. Serdaroğlu, Türkiye’de dövme sanatının ilk jenerasyon temsilcilerinden biri olarak saç seyrekliği ve saç ekimi sonrası sorunlara çözüm sundu.

'BU İŞLEMİ BİR GÜNDE BİTİREN İLK SANATÇI OLABİLİRİM'

Saç pigmentasyonu le ilgili ilgilendirme yapan dövme sanatçısı Serdaroğlu, dünya çapında bu alanda en iyi işleri çıkardığını belirtti. Saç pigmentasyonu uygulamalarını günde tek bir seansta, 6-8 saat içinde tamamlandığını söyleyen Serdaroğlu, “Dünyada bu işlemi bir günde bitiren tek sanatçı olabilirim. Çünkü dünyada bu işlem bölünerek iki veya üç günde bitirilebiliyor” dedi.

Almanya ve ABD gibi ülkelerdeki kliniklerden kendisine teklifler gelen Serdaroğlu, Türkiye'deki merkezine yurt dışından gelenlere hızlı ve kaliteli hizmet sunduğunu da vurguladı.

YARA İZLERİNİ DE KAPATIYOR

Amerika’daki araştırmaları sırasında yerel kliniklerle iş birliği yaparak, saç dövmesi uygulamalarını tanıtmak ve geliştirmek için yoğun çaba harcadığını ifade eden Serdaroğlu, medikal dövme alanında da önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Estetik operasyonlar sonrası kalan yara izlerini kapatma ve derideki renk düzensizliklerini düzeltme amacıyla yaptığı medikal dövmelerle de dikkat çeken sanatçı, göğüs küçültme, karın germe gibi ameliyatlardan sonra izlerin kapatılması, medikal dövmenin popüler kullanım alanları arasında yer aldığını ifade etti.

Serdaroğlu, sadece dövme sanatını değil, aynı zamanda bu sanatın insan hayatındaki olumlu etkilerini de keşfederek, sanatını küresel bir boyuta taşımayı hedeflediğini söyledi. Türkiye’deki ünlü isimler, sanatçılar ve kliniklerle iş birliği yaparak hem mesleki başarısını pekiştiren Serdaroğlu, dövme sanatını yasal ve uluslararası bir alanda icra etmenin yollarını aradığını sözlerine ekledi.

Dövme sanatçılarına ve yetenekli sanatçılara, Amerika gibi büyük pazarlara açılma konusunda cesaret veren Serdaroğlu, "Herkesin yeteneklerini dünyaya tanıtması gerekir. Sanat, evrenseldir" dedi.

ÜNLÜ SANATÇILARA DA İŞLEM YAPIYOR

Türk sanatçılarından Yaşar, Cenk Eren, Levent Özdilek'e yaptığı saç dövmesi işlemiyle büyük beğeni toplayan Serdaroğlu, ayrıca, Yeşilçam'dan tanıdık bir isim olan sinema sanatçısına da saç dövmesi uygulaması yaparak, işlemdeki ustalığını gözler önüne serdi.

Serdaroğlu, 2011'de; saç dövmesi, saç simülasyonu işlemini Türkiye’ye ilk getiren kişi olarak 'hairpigmentations' adı altında markalaştırdım ve uygulamaya başladı.

SAÇ PİGMENTASYONU NEDİR?

Saç pigmentasyonunun, kafa derisine uygulanan doğal görünümlü dip boyası gibi bir işlem olarak tanımlanıyor ve bu teknik, saç ekimi yaptırmış, seyrek saçlardan ya da kellikten şikayetçi olan kişiler için kalıcı ve hızlı çözüm sunuyor.