İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), sanat tutkunlarını 5 gün sürecek, eğlence ve coşku dolu Tiyatro Festivali’nde konuk edecek. İEÜ’nün yanı sıra Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’ndeki tiyatro topluluklarının performanslarını sergileyeceği festival, 21-25 Nisan tarihlerinde halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk projesine de imza atılarak 8-12 yaş arası çocuklar için kitap toplanacak. Konuklar, festivale gelirken yanlarında kitap getirerek bu güzel dayanışmanın parçası olabilecek. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında toplanacak kitaplar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara gönderilecek.

İEÜ Tiyatro Kulübü, festivalin başlayacağı 21 Nisan’da, ‘Sevgili Doktor’ adlı oyunla sanatseverlerin karşısında olacak. 22 Nisan tarihinde Ege Üniversitesi Yaratıcı Drama ve Doğaçlama Tiyatro Topluluğu (EYDOT) ‘Doğaçlama Tiyatro Gösterisi’ni sergilerken, 23 Nisan’da ise Dokuz Eylül Tiyatro İşletme, ‘Grönholm Methodu’ adlı oyunda izleyicilerle buluşacak. Atılım Üniversitesi Tiyatro Kulübü, 24 Nisan tarihinde ‘Berzah’ adlı oyunlarıyla sahnede olacak. 25 Nisan’da da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları, ‘Jeanna D’arc’ın Öteki Ölümü’ oyununda performansını sunacak.

Oyunlar saat 20.00’de başlayacak

İEÜ’nün Balçova kampüsünde düzenlenecek festivalde, tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak. Sanatseverler, https://docs.google.com/forms/d/1NcDCaRuotjGQ7tZJDt-Ug8cnMuX78EXVDLU3Ct6nlGY adresindeki formu doldurarak istedikleri oyun için davetiyelerini oluşturabilecek. Sürpriz workshop ve söyleşilerin de yapılacağı festivale ilişkin tüm detaylar, İEÜ’nün sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Perdenin açılmasını heyecanla bekliyoıruz

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, ‘Kampüste Sanat Var’ projesi kapsamında yıl genelinde İzmirliler’i farklı etkinliklerle buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecekleri festival için çok özel ve keyif dolu bir program hazırladıklarını belirten Akaoğlu, daha önce olduğu gibi kitap toplamaya bu seneki festivalde de devam edeceklerini hatırlattı. Herkesi, yanlarında kitaplarını da alarak festivale konuk olmaya çağıran Akaoğlu, "Festivalimizde, öğrencilerimizin muhteşem performanslarını izleyecek, beş gün boyunca unutulmaz bir sanat serüvenine çıkacağız. Festival için tüm hazırlıklarımızı tamamladık, perdenin açılmasını heyecanla bekliyoruz. Tüm sanatseverleri, tiyatronun keyfini ve mutluluğunu birlikte yaşamak için kampüsümüze bekliyoruz" diye konuştu.