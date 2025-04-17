Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, başarı hikâyesini ve bölgede yürütülen çalışmaları, yapılması planlanan dev projeleri anlattı.

Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Maliye Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Akçay, Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Yavuz, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Cansu Sevinç Ceyhan’ın eşliğinde öğrenciler, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, PAÜ Rektör Yardımcısı, Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB İnşaat Kontrol Müdürü Koray Coşkun ile bir araya geldiler. Etkinlikte ilk olarak Bölge Müdürü Ahmet Taş, katılımcılara Denizli OSB hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere bölgede yürütülen faaliyetleri de aktaran Bölge Müdürü Ahmet Taş, özellikle doğanın korunması, yeşil alanların arttırılması ve Yeşil OSB anlayışıyla çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

PAÜ Rektör Yardımcısı, Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Denizli OSB İnşaat Kontrol Müdürü Koray Coşkun ise gerçekleştirdikleri sunumlarda bölgeye kazandırılacak en önemli projelerden biri olan Denizli OSB Teknopark hakkında detayları paylaştı. Sunumlarda Denizli OSB Teknopark’ın genç girişimciler için sunacağı avantajlar vurgulanırken; sanayinin, Ar-Ge ve inovasyonun, teknolojinin gelişiminde de ciddi bir rol oynayacağının altı çizildi.

Başkan Baltalı’nın başarı hikâyesi gençlere ilham oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözünü kendilerine düstur edindiklerini vurgulayan ve sanayinin kalbi olan Denizli OSB’deki kaleleri birlikte yükselteceklerini ifade ettiği gençlerle buluşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, başarı hikayesini paylaştı. Gençlere başarı merdivenlerini tırmanırken dikkat etmeleri gereken noktaları aktaran Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, "Sevgili gençler, sizlerden çok umutluyuz. Bizler imkanların yetersiz olduğu zamanlarda elimizden geldiğince kendimizi geliştirerek, çabalamaktan ve çalışmaktan asla vazgeçmeyerek bu başarılara ulaştık. Siz çok şanslısınız ve elinizdeki imkanlar ile çok daha büyük başarılara imza atabilirsiniz. Gelecek sizlerle, sizlerin gayretleriyle çok daha aydınlık olacaktır" dedi.

Öğrencilere Bölgede hayata geçirilecek olan Denizli OSB Teknopark, Pamukkale Üniversitesi Denizli OSB Polikliniği’ne kazandırılacak ameliyathaneler ve OSB Toplu Konut projelerinden de bahseden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB’nin kapılarının her zaman gençlere açık olduğunu da belirterek katılımları için teşekkür etti.