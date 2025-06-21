Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için sabahın erken saatlerinde sınav salonlarının yolunu tuttu.

Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında toplam 120 soruyu 165 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, adayların yanı sıra aileleri de dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Kimi aileler gölge yerlerde kendisine yer bulurken kimileri de sınava giren çocukları için dua okudu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, veliler arasındaydı. Ekinci, "Sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bugün biz de veli olarak bu bahçedeyiz. Kızımızı içeriye gönderdik. İnşallah hayırlı sonuçlarla gelmesini bekliyoruz. Tabi kızımızla beraber bütün çocuklarımızın da başarılı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim. İnşallah da öyle olur" dedi.

Sınavda çocuğunu bekleyen velilerden Halit Özel "Bugün sınava girecek tüm öğrencilerimize yürekten başarılar dileriz. İnşallah Rabbim emeklerini zayi etmez, boşa çıkartmaz. Hepsine de başarılar dilerim. Bugün bizim için de heyecanlı. Bir o kadar da duygusallaştık. Çocuğumuz büyümüş, liseyi bitiriyor, üniversite sınavına giriyor. Rabbim yollarını, bahtlarını cemi cümlesinin çocuklarını açık etsin inşallah. Rabbim hepsinin gönlüne göre versin" şeklinde konuştu.

Kemalettin Güngör ise "Çocuğum sınava girecek. Bakalım iki tane gönderdik inşallah. Birisi İzmir Cumhuriyet Başsavcısı. Diğeri de Sorgun’da aile hekimi. Kızım eczacı olur diye bekliyorum ama kızımın düşüncesi eczacılık falan değil. O dil bölümü istiyor. Allah hayırlı versin. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Rabbim onların yollarını açık etsin. Toplumumuza, ülkemize, Türkiye’mize şu karışık zamanda vatanını milletini seven, ülkesine bağlı yeni nesiller yetişmesini istiyorum inşallah. Rabbim böyle bir anlayış nasip etsin" ifadelerini kullandı.