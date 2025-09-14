Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesiyle nüfus 38 binden 80 bine yükseldi. Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda ise doluluk oranı yüzde 90’ı aştı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin şehre gelmesiyle nüfus iki katına çıktı. 38 bin olan ilçe nüfusu, öğrencilerle birlikte yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçedeki bu yoğunluk, hem yurtlarda hem de apart evlerde barınma talebini artırdı. Bazı öğrenciler aileleriyle birlikte özel apart evlerde kalmayı tercih ederken, binlerce üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara yerleşti. KYK yurtlarının doluluk oranı yüzde 90’ı geçti. Kayıt işlemleri sırasında yurt binaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda park yeri bulamayan sürücüler ise ara sokaklara yöneldi.

Öğrenci ve ailelerin yurt kayıtları sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, çay, su ve kuru pasta ikramında bulundu. İl Müdürü Hamza Güneş de yurtları ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti, yeni dönem için başarılar diledi.

Üniversite öğrencisi Hilal Yıldız, "Okullar açılıyor, yurtlara yerleşiyoruz. Hem heyecanlıyız hem de yeni döneme başladığımız için umutluyuz. İnşallah bizim için güzel bir dönem olur" dedi.

Üniversite öğrencisi Sümeyye Kırpıkoğlu, "Yurdumuz güzel ve konforlu. Herhangi bir problemimiz yok, her şey gayet güzel" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci ise, "Günlerimiz harika geçiyor. Çalışma arkadaşlarımız olsun, yurt görevlileri olsun, hijyen açısından da hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi lideri Saadet Ayaz, "Yurda gelen öğrencilere merkezimizi tanıtıyoruz. Gençlik Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizi Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz" dedi.