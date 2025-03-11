Afyonkarahisar’da üniversite çağındaki özel bireyler öğrenci yurdunda yaşıtları ile birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Özel bireyler Saliha, Alper, Hüseyin, İzzet, Saliha ve Berk, yaşıtlarıyla birlikte Tınaztepe Öğrenci Yurdu’nda iftar açtı. Gençler Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu hissettikleri bu özel etkinlikte, pamuk şekeri, Hacivat-Karagöz gösterisi, Osmanlı şerbetçisi, macuncu ve Nasrettin Hoca ile keyif dolu anlar yaşadılar.

Bu anlamlı iftar organizasyonu ve Ramazan etkinliği için Beyazay Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, her zaman engellilerin yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Tınaztepe Yurt Müdürü Hakan Türkmen’e teşekkür etti.