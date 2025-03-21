Ümraniye’de yapımı tamamlanan Hacı Elbeyi Coşkun Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde açıldı. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Ümraniye Belediyesi ve bağışçıların katkılarıyla Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hacı Elbeyi Coşkun Camii bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı. Törende protokol tarafından yapılan konuşmaların ardından dualar edildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından vatandaşlar camide ilk cuma namazlarını kıldı.

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Böyle güzel bir cuma günü, güzel ve hayırlı bir işte bir aradayız. Öncelikle Allah’a şükrediyorum. Ramazan’ımız hayırlı olsun. Doğan kardeşim kendini özetledi. Güzel hocamız da güzel Kur’anımızdan güzel ayetlerle mescitlerin kimlerin yapabileceğini zikrettiler. Demek ki önce iman ondan sonra namaz ondan sonra da zekat. Ramazan ayı bereketli ay. Çok şükür insanlarımız zekatlarını fitrelerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyorlar. Belediyemiz eliyle biz de bu konuda bize verilen zekat ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olduk. Ümraniye’de cami yönünden çok şükür sıkıntımız yok ama daha nitelikli camilere de ihtiyacımız var. Zamanında camilerimiz halkın eliyle yapılmış. Mimarisiyle vesairesiyle projeye uygun çok cami yapılmış diyemem ama Allah onlardan razı olsun. Son 20 30 senede Türkiye’de çok şükür devletin eliyle camilere el attık" dedi.