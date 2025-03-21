Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "21 Mart’ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento’ya sunmaya hazırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk önce dışarıdaki kalabalıkla selamlaştı. Ardından alana geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşin üzerinden atladıktan sonra programın gerçekleşeceği salona geçti. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ettiğini belirten Erdoğan, "Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey ile de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart’ı biz de şöyle dönüyorum arkaya bakıyorum. Baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah. Unutmayın Nevruz’a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif’inizi tek tek tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Ramazan iyilik ve güzelliğe, vahdet ve uhuvvete açılan ilahi bir kapıdır. Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu şükür ve takva ayıdır. Kurtuluşumuza vesile olan tövbe ve tefekkür ayıdır. Leyle-i kadr, Kadir Gecesi’nde Kitabullah indiğine göre adımlarımızı da buna göre atacağız. Ebedi azaptan müberra olma, hakkın rızasına inşallah ulaşma ayıdır. Rabbimden bizleri Ramazan’a kavuşturduğu gibi bir aydan daha hayırlı olduğuna müjdelediği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na da sağlıkla, huzurla, sevinçle eriştirmesini niyaz ediyorum" dedi.

"Bin yıldır bu coğrafyada yan yana kardeşçe yaşayan milletler olarak barış, huzur ve istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz"

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Coğrafyamızın farklı yerlerinde devam eden çatışma, zulüm ve katliamlar Ramazan’ın gönüllerimizi yumuşatan atmosferine gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze’de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen çocuklar, kadınlar, siviller ve masumlar hepimizin yüreğini dağlıyor. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi içinden geçtikleri bu zor günlerde de tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı arttırdık. Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık. Çocukların kanından beslenen terör devletinin sadece insanlık vicdanında değil, uluslararası mahkemeler önünde de mahkum edilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Daha önce de söyledim; bugün bir kez daha ilan ediyorum. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah’ın izniyle ulaşamayacaklar. Bin yıldır bu coğrafyada yan yana kardeşçe yaşayan milletler olarak barış, huzur ve istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Rabbim tüm mazlumların yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bize korku yakışmaz. Onun için de korkmayın, Allah bizimle beraberdir" diye konuştu.

"Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi’si Sünni’si, Türkü ve Kürdü’yle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır"

Baharın müjdecisi olan Nevruz’u da hep birlikte sevinçle, heyecanla kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Nevruz, yani yeni gün bizim hem tarihimizde hem de sayısız güzelliklerle bezeli kültürümüzde önemli bir yer tutar. Biraz önce Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanımız Kürşat Bey de detaylıca bahsetti. Şu an Türkiye’nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. 21 Mart yalnızca bu yıl değil, esasen asırlardır Nevruz’un temsil ettiği güzellikleri dost ve kardeşlerimizle birlikte teneffüs ediyoruz. Bu hakikati anlamak için sadece Nevruziyye kelimesine bakmamız bile yeterlidir. Nevruz bayramlarında Osmanlı padişahları mevkidaşlarına ve maiyetinde bulunan kişilere Nevruziyye denilen hediyeler gönderir, tebrikleşirlerdi. Anadolu’da ve ecdat yadigarı şehirlerimizde Nevruziyye ismi verilen bugüne özel tatlılar yapılır, komşulara dağıtılırdı. Bugün Türkistan’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz’un, yani Yeni Günün çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün, kışın nihayete erdiğinin, tüm bereketiyle artık baharın geldiğinin de müjdecisidir. Bunu Meclis’imizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz’la kutlanan tabiatın dirilişi aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişidir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi’si Sünni’si, Türkü ve Kürdü’yle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, Kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Nevruz’un bu vasfını ve temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şimdi bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramını Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun" diye konuştu.

Mayıs ayında Macaristan’da yapılacak zirvede Nevruz Bayramı’nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyasının iş birliği kökleştikçe bölgemizde barış rüzgarları inşallah daha güçlü esecektir. Hep söylediğim gibi Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir. Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla hamdolsun daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İşbirliğimizi enerjiden ticarete, güvenlikten eğitime, turizmden iletişime kadar bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. Sevinçlerimizi beraberce paylaştık. İşte en son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ın azatlığıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık. 6 Şubat depremlerinde Türk Cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında oldu. Dilde, fikirde, işte birlik diyen Merhum Gaspıralı İsmail Bey’in gösterdiği istikamette istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Ortak Alfabe Komisyonumuz Türk dünyası 2040 vizyonunda belirtilen öncelikler çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Büyük Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun şu sözlerinde anlamını bulan ruhla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şunu burada altını çizerek tekrar söylemek isterim. Türk Birliği’nin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı, aslında yüzlerce şairin, sanatçının, edebiyatçının, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle, gayretleriyle renk kattığı bir tablodur. İmkansız görülen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek, gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı.