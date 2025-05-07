12. Geleneksel Çocuk Oyunları ve 12. İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler’in kapanış töreni Ümraniye’de minik yarışmacıların ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenlendi. Etkinliklerde kendi kategorilerinde başarı elde eden öğrencilere Başkan İsmet Yıldırım tarafından ödülleri takdim edildi.

Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler organizasyonlarının bu yıl 12.’si farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 12 bin 140 öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikler için Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde kapanış töreni düzenlendi. Törende minik öğrenciler için balondan hayvan yapma ve benzeri etkinlikler düzenlendi. Velilerin ve öğretmenlerin de çocukların sevincine ortak olduğu etkinlikte minik öğrencilerden oluşan yöresel hak oyunları dans grubu performans sergiledi.

"32 ayrı dalda spor yapma imkanı sunduk"

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu geleneksel oyunlarımız yaklaşık 12 bin yavrumuzla yapıldı. Mendil kapmaca, seksek, yakantop branşlarında yarıştılar. O yarışan kardeşlerimiz şimdi burada ödüllerine kavuşacaklar. Benim için o 12 bin kişinin hepsi birinci. Çünkü yarışmaya katıldılar. Yarışmada biri başarılı oluyor diğerleri olamıyor ama, o branşlara katılmak çocuklar için çok değerli. Çocuklar mutlaka bir spor dalı ile meşgul olmamız lazım. Ümraniye Belediyesi olarak 32 ayrı dalda spor yapma imkanını hepinize sunduk. 100 bin insanımıza ulaşıyoruz. Bu Ümraniye için çok değerli. Bu sayıyı daha yükseklere çıkarmamız lazım. Çünkü Ümraniye’de genç olmak bir başka" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.