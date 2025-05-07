Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlık ekipleri ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Biz tüm müdürlüklerimiz ve birimlerimizle Erenler’imize hizmet eden büyük bir aileyiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı İsmet Akkoyun ve Temizlik İşleri Koordinatörü Dilek Aktaş’ın da katıldığı programda Başkan Şenol Dinç, "Biz tüm müdürlüklerimiz ve birimlerimizle Erenler’imize hizmet eden büyük bir aileyiz. Temizliği için saat ve zaman mefhumu gözetmeden çalışan sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Sevdamız, güzel ilçemiz Erenler’imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaya devam edeceğiz. Allah işlerimizi kolay eylesin" diye konuştu.