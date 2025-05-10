Ümraniye’de Engelliler Haftası kapsamında "Senin de Bir Ağacın Olsun" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ümraniye Tüm Engelliler Derneği (ÜTED) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve vatandaşlar doğa için bir araya geldi.

Ahmet Niyazi Mert Parkı (Tantavi Parkı) içerisinde yer alan ÜTED Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirilen programa, Ümraniye Tüm Engelliler Derneği (ÜTED) Başkanı Yahya Sağlam ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Şenocak da katıldı.

"Burada engelli kardeşlerimiz, hem Kent Konseyi’nden hem de dernekteki kardeşlerimizle birlikte vakit geçirecekler, sosyalleşecekler"

Organizasyonda konuşan Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Şenocak, "Yağmurlu bir gün ama yine de güzel bir etkinlik için bir aradayız. Dünya Engelliler Haftası. Tabii bir haftayla sınırlı bir durum olmamakla birlikte, bir farkındalık için buradayız. Küçük bir etkinlik. Engelliler Derneğimiz burada. Bu parkın önemi şu; Burada küçük bir kafe var, ‘Engelsiz Kafe’ diyoruz. Burada engelli kardeşlerimiz, hem Kent Konseyi’nden hem de dernekteki kardeşlerimizle birlikte vakit geçirecekler, sosyalleşecekler. Belki de böyle bir yeşil alan olması sebebiyle güzel vakit geçirecekleri bir yer oluşturuyoruz. Burada da eksik ağaçlarımız vardı. Birlikte güzel ıhlamur ağaçları dikeceğiz. Onlar da bu ağaçlara sahip çıkacaklar. Böyle küçük ama anlamlı bir etkinlik. Hem engellilerimizin hem de kardeşlerimizin beraberce, ortak yaşam alanlarında birlikte yaşayacağı çok güzel ortamlar oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda belediyemizin de çok güzel bir projesi var. Madenler Mahallemizde Engelsiz Yaşam Merkezimiz yakında, inşallah temelleri atılacak. Yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alan. Orada tüm engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine hitap eden; sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir alan olacak" dedi.

Ümraniye Tüm Engelliler Derneği Başkanı (ÜTED) Yahya Sağlam ise, "Bugün 10 Mayıs Dünya Engelliler Farkındalık Haftası. Biz de dernek olarak Ümraniye Belediyemiz ile birlikte, "Senin de Bir Ağacın Olsun" Kampanyası yapıyoruz. Burada ağaçlarımız dikeceğiz, buraya gelen arkadaşlarımız da ağaçları sahiplenmiş olacaklar. Dünyada bir eserimiz olsun, dikili bir ağacımız olsun, böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.