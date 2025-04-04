CHP’de Olağanüstü Kurultay Öncesi Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan Genel Başkanlık adaylığı ile ilgili açıklama geldi. Uysal, "Birleşe birleşe kazanacağız" dedi.ANTALYA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partiye kayyım atanacağı yönündeki iddialar üzerine 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay kararı almasıyla parti içinde hareketli günler yaşanmaya başladı. Bu süreçte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını resmen açıkladı.

Ümit Uysal, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi bir krizle karşı karşıya olduğu bu dönemde CHP’nin olağanüstü bir sürece girdiğini ifade etti. Partisinin yaşadığı saldırılara ve ülkenin zorlu koşullarına dikkat çeken Uysal, “Bu süreci sağduyu ile yönetmeli, birleşe birleşe aşmalı ve birleşe birleşe kazanmalıyız” dedi.

Başkan Uysal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en zorlu milli mücadele günlerinde dahi demokratik teamülleri sürdürmekte ısrar ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan, partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri hayata geçirmektir. Olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı verme sorumluluğumuz var." dedi.

Uysal, Anadolu’nun tüm potansiyelini harekete geçirmeyi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu “esaretten kurtarmayı” ve Türkiye’yi kurucu değerlerle yeniden inşa etmeyi hedeflediğini vurguladı.

33 yıllık siyasi birikimini ve tecrübesini partisi ile ülkesinin hizmetine sunmak için “şartların zorluklarını göz ardı ederek” CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu.