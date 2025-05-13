Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali 23-25 Mayıs tarihleri arasında Urla’da gerçekleştirilecek. Festival; söyleşi, atölye, ustalık sınıfı, tadım etkinlikleri ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - “Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali dopdolu programıyla katılımcıların karşısına çıkacak. Festival süresince, gastronomi ve sinema odaklı atölye çalışmaları ile film gösterimleri, katılımcılarla buluşacak. Söyleşiler ve lezzet deneyimlerine yer verilen etkinlikler ile festivalin canlı ve etkileşimli atmosferi tüm ziyaretçilere yansıtılacak.

DOPDOLU FESTİVAL

23–25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival, katılımcılarına zengin ve çok yönlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Festivalin ilk günü caz müzik dinletisiyle başlayarak bağımsız gastronomi filmlerinin gösterimleri, şef hikayeleri, belgesel prömiyerleri ve sinema odaklı söyleşilerle devam edecek.

Festivalin ikinci ve üçüncü günü yemek-sinema ilişkisini irdeleyen sunumlar, yönetmen ve şef söyleşileri ile sürecek. Gün boyunca müzikli performanslar ve film gösterimleriyle etkinlikler devam edecek. Festival, hem akademik hem de sanatsal içeriklerin yer aldığı yoğun bir programla son bulacak.

Festival süresince farklı temalara sahip bağımsız gastronomi filmleri gösterilmeye devam ederken, Ebru Ceylan ve Nihat Özdal’ın “Arkası” adlı fotoğraf sergisi de ziyaretçilere açık olacak.

Urla’da 23-25 Mayıs tarihleri arasında, alanında uzman ulusal ve uluslararası konukları katılımcılarla buluşturacak olan festivalin biletlerinin satışı BuBilet’te devam ediyor.

Türk gastronomi sinemasının gelişimine katkı sağlamak ve bu alandaki yaratıcı projeleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen festivalin etkinlikleri ana mekan UrlaDam ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Gastronomi dünyasının usta şeflerinden, yenilikçi sanatçılara; sinema dünyasının temsilcilerinden yemek kültürü üzerine çalışan tarihçilere kadar birçok farklı alandan konuşmacı, izleyicilerle buluşacak.

Festivalle ilgili güncel gelişmeler festivalin resmi Instagram hesabından takip edilebiliyor.