Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), geleneksel hale getirdiği Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması’nın 13’üncüsünü tamamladı.

Bu yıl da "Gece ve Işık" temasıyla düzenlenen yarışmaya, dünyanın farklı bölgelerinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden fotoğrafçılar başvurdu.

‘Gece ve Işık’ temasıyla düzenlenen yarışma birbirinden sanatın yanı sıra enerji sektörünün hayatın içindeki değerini ve önemini de gözler önüne serdi.

Katılımcılar en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya dahil olurken, binlerce eser "ışık" ve "gece" temasını en iyi yansıtan kare olabilmek için jüri değerlendirmesine sunuldu. Yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf sanatının farklı bakış açılarını bir araya getirerek uluslararası bir buluşma noktası oldu.Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği yarışmaya, bu yıl 6 bin 525 fotoğraf katıldı.Yarışmada ödül alan fotoğraflar; ışığın kullanımı, tema uyumu ve teknik yeterlilik kriterleri üzerinden seçildi.

Ödüller sahiplerini buldu. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda dereceye giren isimler belirlendi: İsmail Serhat Şahin- Birincilik Ödülü (50.000 TL), Ufuk Turpcan- İkincilik Ödülü (30.000 TL), Ömer Faruk Gündüz- Üçüncülük Ödülü (20.000 TL) kazandı.