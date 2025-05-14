SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü tanımalarını sağlamak amacıyla ‘Türk Kültürü Sahnede’ başlıklı etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla ‘Türk Kültürü Sahnede’ başlıklı etkinlik düzenlendi. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde 4’üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından Türk kültürünü yansıtan şiir, tiyatro, şarkı, müzikal ve dans gösterileri sergilendi. Farklı milletlerden öğrenciler etkinlikte yöresel kıyafetleriyle sahne aldı. Etkinliğin sonunda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük tarafından programı hazırlayan eğitimcilere teşekkür plaketi takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.