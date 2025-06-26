Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı tarafından yürütülen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen proje kapsamında 18 uluslararası öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Ebru Atölyesi çalışmaları, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

OMÜ Eğitim Fakültesi A Blok giriş katındaki Sanat Galerisi’nde açılan sergiye akademisyenler, öğrenciler ve sanatsever katıldı.

Proje koordinatörlüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü’nün yaptığı Samsun Uluslararası Öğrenci Akademisi 2025 Projesi kapsamında öğrencilere ebru sanatının geleneksel Türk sanatları içindeki yeri anlatıldı. Atölye boyunca geleneksel ve modern tekniklerin uygulamalı olarak öğretildiği çalışmalarda, öğrenciler kendi kültürel bakış açılarını sanatla buluşturma fırsatı buldu. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin ellerinden çıkan eserlerin yer aldığı sergi, kültürel çeşitliliğin ve sanatın ortak bir dil olarak nasıl buluştuğunu gözler önüne serdi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğr. Üyesi Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizle bir dönem boyunca yürüttüğümüz ebru atölyemizin çıktısı olan bir sergiyi görüyorsunuz. Sergide yaklaşık 18 öğrencinin birbirinden farklı 40 tane çalışması bulunuyor. Çalışmamamızın hepsi geleneksel Türk sanatlarından biri olan ‘ebru’ üzerine kurgulandı. Bu öğrencilerimiz yabancı uyruklu öğrenciler ofisi tarafından sağlanan burslarla bu atölyeyi yürüttüler. Ben de atölye boyunca onlarla birlikteydim. Geleneksel Türk sanatlarında sanatçıların öne çıkmasında ziyade eserin kimliğinin öne çıkması daha mütevazidir. Geleneksel Türk sanatçıları eserlerinde isimlerini görünür kılmazlar. Bu sergide de isimleri değil çalışmalarını izliyorsunuz" dedi.

Yabancı uyruklu öğrenciler ise atölye çalışmaları sırasında çok eğlendiklerini, ebru sanatını kendi ülkelerine döndüklerinde de yapmaya devam edecekleri söylediler.

Sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle gezilirken, öğrencilerin özgün yorumları ve renkli eserleri beğeni topladı.