Anadolu Üniversitesi öncülüğünde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Eskişehir Yapay Zekâ Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi.

Eskişehir, teknoloji ve bilim dünyasını bir araya getiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Zirvenin açılış programı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Yılmaz, yapay zekânın yalnızca teknolojik bir gelişim alanı olmadığını, aynı zamanda etik değerler, insan odaklı yaklaşım ve milli kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Eskişehir'in sanayi, eğitim ve mühendislik alanındaki güçlü birikimiyle Türkiye'nin teknoloji vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, şehrin dijital dönüşüm sürecinde de öncü rol üstlendiğini vurguladı.

'Eskişehir, yenilikçi vizyonuyla bu alanda önemli bir merkez olacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise yapay zekânın son yıllarda hızla gelişerek hayatın her alanında etkisini gösterdiğini belirtti. Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çeken Dönmez, Eskişehir'in güçlü üniversite altyapısı ve yenilikçi vizyonuyla bu alanda önemli bir merkez olacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden programa katılarak katılımcılara hitap etti.

Programın sonunda üniversiteler tarafından kurulan stantlar gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.