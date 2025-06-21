Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 63’üncüsü, 5-31 Temmuz tarihleri arasında 35’i konser olmak üzere toplam 145 gösteriyle gerçekleştirilecek. Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ ise 17 farklı ülkeden gelecek halk dansları topluluklarının katılımıyla 17 ilçede 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63’üncü Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, BKSTV Başkan Yardımcısı Aliki Angeliki Panagiotou Kızıl, BKSTV Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, BKSTV Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Festival bu yıl, Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra ‘Müze Konserleri’ konseptiyle de Bursa’ya yayılacak. Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrümanları Müzesi ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uzanan özel mekânlarda sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin sponsorları arasında Uludağ Premium, Özdilekpark, Kaplanlar, Sütaş, Diniz Holding, Durmazlar, Hastavuk, Duraner Group, Onur Marketler, Yeşim Holding, Beyçelik Gestamp, Nilsiad, Panula, Eurofiber, BTSO, Referans Yapı, Pakkens, Eker ve Neskar bulunuyor. Festival biletleri, www.bubilet.com.tr adresinden temin edilebilecek.

Müzik dolu bir festival

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 5 Temmuz’da Musica Viva Senfoni Orkestrası’nın Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konserle start alacak. Bursalılar, 6 Temmuz’da Goran Begoviç ve Burhan Öçal konseriyle Balkan coğrafyasının coşkulu ritimlerini ve Trakya’nın eşsiz halk ezgilerini dinleme imkanı bulacak. Festivalde, sanatseverler Nemeth Quartet-Emre Elivar, Moses Yoofee Trio, Iraz Yıldız, Mehmet Ali Sanlıkol ve Mert Demir’i dinleme fırsatı bulacak. Barcelona Gipsy Balkan Orkestra feat- Candan Erçetin, Türküler Sevdamız konseri ile Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik de Bursalılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Alternatif rock sahnesinin sevilen grubu Pinhani, Anadolu’nun özgün ezgilerini YaylaTrio’nun geleneksel enstrümanlarıyla buluşturacak. Festival kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Hamlet’ oyunuyla sahne alırken, Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden kontrbasçı Jasper Hiby, yeni piyano triosu 3Elements ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve 1962 yapımı olan, Metin Erksan imzalı ödüllü film ‘Yılanların Öcü’ de özel bir gösterimle sanatseverlere sunulacak ve ‘Emek’ fotoğraf sergisi ziyarete açılacak. Festivalde ayrıca Nida Ateş, Oi Va Voi Grubu, Hüsnü Arkan-Dengin Ceyhan, M Lisa-Tolga Bilgin ve Cem Yıldız sahne alacak. Türk rock müziğinin öncü gruplarından Athena, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy Band ile Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, Bursalılara unutulmaz bir festival deneyimi sunacak.

17 ülkeden halk dansları topluluğu

Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na ise Arjantin, Bulgaristan, Çin, Dağıstan, Güney Kore, Gürcistan, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan’dan gelecek halk dansları toplulukları, 7-12 Temmuz tarihleri arasında 17 ilçede sahne alarak dansın renkli büyüsünü tüm kente yayacak.

"Sanat, insana da kente de nefes aldırır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olan 63. Uluslararası Bursa Festivali’nin 2025 programını paylaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu söyledi. Bursa Festivali’nin herkes tarafından çocukluğunda ve gençliğinde iple çektiği bir festival olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Sanatın ve sanatçının dostu Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir kentin gülümsemesi ve kent kültürünün gelişmesi için sanatın ne anlama geldiğini geçmiş deneyimlerimizle biliyoruz. Nilüfer’de 20 yıl boyunca uyguladığımız kültür sanat politikalarının birçok yerde örnek alındığını biliyoruz. Şimdi bunu Bursamızın tümünde hep birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. Su nasıl hayatı besliyorsa, sanat da yaşamı güzelleştirir, kenti daha yaşanabilir hale getirir. Sanat, insana da kente de nefes aldırır. Bu anlayışla 63’üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Bursa Festivali’ni, yeniden sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmaya emek veren, katkı sunan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu festivali Bursamıza hep birlikte kazandırıyoruz" dedi.

"Bursa sanat ve sanatçı açısından çok zengin bir kent"

Bu yılki festivalin, 5-31 Temmuz tarihleri arasında 35’i konser olmak üzere toplam 145 gösteriyle sanatseverlerle buluşacağını anlatan Başkan Bozbey, Bursalı sanatçıların yanı sıra Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin yer aldığı festival programına 40 bin kişinin biletli, 75 bin kişinin de ücretsiz olarak katılımını beklediklerini dile getirdi. Festivalin bu yıl, Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra ‘müze konserleri’ konseptiyle de Bursa’ya yayılacağını anlatan Başkan Bozbey, Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrümanları Müzesi’ne ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uzanan özel mekânlarda sanatseverlerle bulaşacağını söyledi. Bu yıl 63’üncü yaşı kutlanan Uluslararası Bursa Festivali’nin temellerinin 1962 yılında atıldığını belirten Başkan Bozbey, "Festival programımıza, Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve Metin Erksan imzalı ödüllü film ‘Yılanların Öcü’nü de özel bir gösterimle dahil ettik. Festivalde, Fettah Can, Nida Ateş ve Mehmet Ali Sanlıkol gibi Bursalı sanatçılarımız da yer alıyor. Müzik Enstrümanları Müzesi’ni Bursa’ya kazandıran Parkan Sanlıkol’u rahmetle anıyorum. Bursa sanat ve sanatçı açısından çok zengin bir kent. Hedefimiz, Bursa sanat dünyasını Bursalıların tanımasını sağlamaktır. 1962 yılında büyük bir coşkuyla başlayan festival, 1987 yılında halk danslarını ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ ile taçlandırarak uluslararası bir boyuta taşıdı. O günden bugüne bu güzel gelenek, kesintisiz şekilde sürüyor. Bu yıl da 17 ilçemizde 17 farklı ülkeden ve Bursamızdan gelen halk dansları topluluklarıyla rengârenk bir kültür şöleni yaşayacağız. Ayrıca 15 ilçemizde, bu gösterilere konserler de eşlik edecek. Sanatın, müziğin, dansın ve kültürel çeşitliliğin birleştirici gücünü hep birlikte Bursamızın her köşesine taşıyacağız" dedi.

BKSTV’yi kurarak bu sürecin temellerini atan dönemin belediye başkanı Ekrem Barışık’ı ve festivalin kimlik kazanmasına katkı sağlayan Ömer Ersöz’ü minnetle andığını ifade eden Başkan Bozbey, kurucu genel sekreter Osman Odman’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Değerli geleneği büyütmeye, yaşatmaya devam edeceklerini ve sanatı hep birlikte çoğaltacaklarını anlatan Başkan Bozbey, tüm Bursalıları bu heyecana ortak olmaya ve 63. Uluslararası Bursa Festivali’nin coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

BKSTV Başkan Yardımcısı Aliki Angeliki Panagiotou Kızıl, kısa sürede yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok güzel işler başardıklarını anlattı. Herkesi müzikle dolu, huzurlu, mutlu ve sevgi dolu bir ayla karşılayacaklarını ifade eden Kızıl, hep birlikte unutulmaz bir festival geçirilmesini temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, soru cevap bölümüyle devam etti.