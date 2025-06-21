Hac ibadetini tamamlayan 145 kişilik hacı kafilesi Suudi Arabistan’ın Medine kentinden Adıyaman Havalimanı’na ulaştı.

Adıyaman Havalimanı’nda yakınları tarafından dualar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılanan hacılar, kutsal topraklardan dönmenin heyecanını yaşadı. Havalimanı yetkilileri ve sağlık ekipleri de iniş sırasında gerekli karşılamaları yaparak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı.

Yoğun duyguların yaşandığı karşılama sırasında bazı hacı yakınlarının sevinçten gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hac farizasını yerine getirmenin huzurunu yaşayan hacılar, Türkiye’ye sağ salim dönmenin mutluluğunu dile getirdi.

Adıyaman’a dönen hacılar, birkaç gün boyunca dinlendikten sonra geleneksel hac ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak.