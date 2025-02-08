Edirne’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali’nde, renkli görüntüler oluştu. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Türk ve Balkanlı öğrenciler, kortej yürüyüşünün ardından halay çekerek ısındı ve günün tadını çıkardı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde valilik, belediye ve Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu’nun destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde festival yürüyüşü gerçekleştirildi.

Selimiye Meydanı’nda toplanan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden gelen 24 halk oyunu ekibi, Selimiye Meydanı’ndan Saraçlar Caddesi’ne kadar dans korteji oluşturdu. Kortej yürüyüşünün ardından Saraçlar Caddesi’nin çeşitli noktalarında bando eşliğinde dans edildi ve halay çekildi.

Geleneksel kıyafetlerini giyen dansçılar, yürüyüş boyunca ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Caddedeki vatandaşlar alkışlarıyla ekiplere eşlik edip, bu anı telefonlarına kaydetti.

"Hava çok soğuk, şıkır şıkır giyindik ve dans edip ısınacağız"

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu ekibinde yer alan Elif Gül, "Çok büyük bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah her yıl bu şekilde çok güzel festivallerimiz olur. 24 dans ekibine ev sahipliği yapıyoruz. Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi birçok ülkeden gelen gruplar var. Hava çok soğuk ama biz şıkır şıkır giyindik ve dans edip ısınacağız" dedi.