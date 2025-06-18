Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen Uluslararası 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’na katılım için başvurular başladı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 26 Ekim 2025 Pazar günü 16.’sı düzenlenecek olan Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’na katılım için başvurular internet üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilmeye başlandı. Zeytinburnu sınırları içerisinde belirlenen 10 kilometrelik bir parkur içinde gerçekleşecek koşunun start Kazlıçeşme Sanat’ın önünden verilecek. Koşu için belirlenen 200 TL’lik katılım ücreti Kızılay’a bağış olarak yatırılacak.

2025 kişilik kontenjanla sınırlı olacak Uluslararası 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun finalinde ise 1’inciye Hakiki Altın Madalya, 2’inciye Hakiki Gümüş Madalya, 3’üncüye ise Hakiki Bronz Madalya verilecek. Yaş Guruplarında dereceye giren sporculara ise kupa ve madalya takdim edilecek.