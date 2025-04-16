Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek hedefi doğrultusunda Ulukışla ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi düzenledi.

Gıda kontrol görevlileri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin gıda güvenliği konusundaki bilinç düzeylerini artırmak amacıyla çeşitli başlıklar ele alındı. Eğitimlerde gıda güvenliği, gıda kayıplarının ve israfın önlenmesi, Alo 174 Gıda Şikâyet Hattı’nın işleyişi gibi konular öğrencilere aktarıldı.

Özellikle çocukların bilinçli gıda tüketimi konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenen eğitimlerde mikrop nedir, doğru el yıkama nasıl yapılmalı, kantin ve market alışverişinde nelere dikkat edilmeli, okul gıdası logolu ürünler nasıl tanınır gibi günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara yönelik bilgiler sunuldu.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Gelecek nesillerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi ve güvenilir gıdaya erişim konusunda farkındalık kazanması için bu tür eğitimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.