Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Kolektif Alan 2 Sergisi " sergisi kapılarını açtı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı’nda açılan sergide toplam 70 eser yer aldı.

Resim Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Şemsi Altaş ve Doç. Dr. Sem Çağlayan Öcal’ın atölye öğrencileri tarafından hazırlanan eserler, düzenlenen açılış töreni ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Farklı teknik ve üsluplarla hazırlanan çalışmalar, genç sanatçı adaylarının sanatsal gelişimlerini gözler önüne serdi.

Sergi, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri atölye çalışmalarının bir ürünü olarak ziyarete açık olacak.