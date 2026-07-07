Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesine yiyecek aramak için inen bir ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayının büyüklüğü dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yiyecek arayan iri bir ayı, Sarıalan bölgesinde görüntülendi. Yerleşim alanına kadar inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde ayının iri cüssesi dikkat çekerken, vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. Vatandaşlara, yabani hayvanlara yaklaşmamaları ve beslemeye çalışmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.