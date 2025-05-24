Uludağ Üniversitesi (BUÜ), farklı sektör temsilcileriyle işbirliği protokollerini hayata geçiriyor.

BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ile Faurecia Polifleks Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. arasında hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Cancı imza attı. İmza töreninde; BUÜ OYAÇ MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Nebi Seren, akademisyenler ve firma yetkilileri hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, "Uzun süredir üniversite-sanayi iş birliği konusunda büyük bir gayretimiz var. Bu konuda meslek yüksekokullarımız da önemli bir bileşendir. Meslek yüksekokulları, sanayiyle olan irtibata daha hızlı adapte olarak sanayinin ihtiyaçlarına kolay cevap verebilecek bir pozisyon alabiliyorlar. Bu protokoller de sanayi ile meslek yüksekokullarının kesişen hedeflerini daha canlı ve güçlü bir hale getiriyor getiriyor. Bu kapsamda staj programlarına katılan öğrencilerin böylesine büyük bir firmanın sağladığı imkanları görmesi hedeflerini belirlemede fevkalade önemli olacak. Bu yüzden bu iş birliğinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fauracia Polifleks Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Cancı ise, "Şimdiye kadar hem Bursa Uludağ Üniversitesiyle hem Meslek Yüksekokulundaki hocalarımızla farklı projelerimiz oldu ama ÜNİMEK programıyla artık farklı bir seviyeye çıktık. ÜNİMEK’le birlikte aldığımız operatörlerimizle hala çalışıyoruz ve programın başlangıcından bu yana sahadan aldığımız sonuçlardan oldukça memnunuz. Geleceğe yatırım yaptıklarını düşünerek fabrikaya geldikleri için arkadaşlarımızın motivasyonları son derece yüksek. Bu yüzden olaylara ve işe biraz daha farklı bakabiliyorlar. Bu aşamaya kadar desteği olan herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Tören, iş birliği protokolüne imzaların atılmasının ardından sona erdi.