Gebze’de düzenlenen 4. Uluslararası Ultra Trail Yarışı’nda 400 sporcu, doğayla iç içe zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.

Gebze Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen 4. Uluslararası Gebze Ultra Trail Yarışı doğa ile sporu buluşturan atmosferiyle Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışta sporcular, zorlu parkurlarda ter dökerken dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. 3 kategoride 400 sporcunun ter döktüğü yarışın startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Başkan Büyükgöz, spora ve sağlıklı yaşama verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür organizasyonlarla Gebze’nin doğa sporlarında da adını duyuracağını ifade etti. Başkan Büyükgöz, "Bugün coğrafyamızın en güzel parçalarından biri olan Denizli Göleti’nin etrafındayız. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ’Ultra Trail’ yarışmasına yüzlerce sporcumuz katılarak bizleri onurlandırdı. Ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan heyecanımız oldukça yüksek. Spor çeşitliliğine önem veriyor ve destek veriyoruz" dedi.

Dereceye girenler kupalarını törenle aldı

Yarış sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını alırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusunda erkelerde birinci Mustafa Araç, ikinci Adem Durmuş, üçüncü Cenk Algın, kadınlarda birinci Aliye Rabia Sönmez, ikinci Dilara Baytaroğlu, üçüncü Ayşe Demir oldu. 27 K Çoban Mustafa Paşa Koşusunda erkelerde birinci Orhan Yaşar, ikinci Mehmet Zahir Kül, üçüncü Yiğit Bal, kadınlarda birinci Songül Albayrak, ikinci Nurhan Cengiz, üçüncü Luıbov Özkalgay oldu. 51 K Fatih Sultan Mehmet Han Koşusunda erkelerde birinci Malik Kaan Çadıroğlu, ikinci Hakan Turan, üçüncü Wei Shi, kadınlarda birinci Rezeda Galyamova, ikinci Hatice Çetinkaya, üçüncü Seven Aydos oldu.

Katılımcılar, organizasyonun her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.