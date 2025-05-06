Ülker; Çizi markasının süper kahramanı Çizimen ile Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’i reklam filminin ardından bu kez sahnede bir araya getirdi. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, "Ülker’in en ikonik ürünlerinden Çizi’nin süper kahramanı Çizimen’in Osimhen’le buluşmasını, sahip olduğumuz spor mirasımız için tamamlayıcı olarak görüyoruz" dedi.

Ülker’in ikonik markası Çizi’nin açlık yatıştırma kahramanı Çizimen, tüm futbolseverlerin hayranlığını kazanan ve reklam filminde birlikte oynadıkları dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen’le bu kez de sahnede bir araya geldi. Etkinlik, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ve Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı’nın ev sahipliğinde Osimhen ile Çizimen’i canlandıran sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan’ın katılımıyla düzenlendi.

Özgür Kölükfakı: "Spor tüketiciyle kurduğumuz bağı güçlendiriyor"

Açılış konuşmasını yapan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, çok önemli bir spor mirasına sahip olduklarının altını çizerek, "Ülker olarak, 80 yılı aşkın süredir ‘Her Lokmada Mutluluk Vermek’ ve ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ anlayışıyla, üretim üssümüz Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında 100’den fazla ülkede markalarımızla tüketicilerimizle buluşuyoruz. Spor ise tüketicilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiren en önemli araçlardan biri. Ülker’in en ikonik ürünlerinden Çizi’nin süper kahramanı Çizimen’in hikayesinin ikinci perdesinde Osimhen’le buluşmasını da spor mirasımız için tamamlayıcı görüyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa Kabakçı: "Spor, iletişimimizde önemli bir yer tutuyor"

Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı ise, "Türkiye’de tuzlu bisküvi kategorisinde Ülker’in ikonik markalarından Çizi, senelerdir ‘Atıştır, açlığını yatıştır!’ iletişimiyle zihinlerde yer ediniyor. Acıkınca akla gelen ilk marka Çizi’nin son kampanyası için oluşturduğumuz, ani açlık anlarının kurtarıcısı Çizimen isimli süper kahraman karakteri çok sevilince biz de Çizimen’i futbolun çok sevilen bir ismiyle buluşturmayı düşündük. Pazarlama iletişimimizde spor her zaman önemli bir yer tuttu. Geçmişte sporcularımızla çektiğimiz reklam filmleri hâlâ hafızalarda. Bugün de Osimhen ve Çizimen’in yer aldığı reklam filmimizin de geçmiş yıllarda yayınladığımız reklamlarımız kadar ilgi görmesi bizlere mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Osimhen: "Tüm ekip bana çok yardımcı oldu"

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen de çekimlerde çok eğlendiğini belirerek, "Futbol, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok seviliyor. Bu sevgiyi geldiğim ilk günden beri hissediyorum. Futbol temalı bir reklamda oynamak çok eğlenceliydi. Ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm ekip çekim boyunca bana çok yardımcı oldu ve iyi hissetmemi sağladı. Umarım ortaya çıkan reklam filmini herkes beğenmiştir" diye konuştu.

Çizimen karakterini canlandıran Ömer Başdoğan da Osimhen’le aynı reklam filminde yer aldığı için çok heyecanlandığını ve çekimlerin de eğlenceli geçtiğini dile getirdi.