Kocaeli Büyükşehir, Seymen Millet Bahçesi çevre yolları kapsamında inşa edilen 1.3 kilometrelik yeni imar yolunda 20 metre genişliğinde yol çalışması yürütülüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu üzerindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla Hürriyet ve Mahmut Çavuş Caddeleri arasında 1.3 kilometrelik yeni imar yolu çalışması yürütüyor.

TRAFİK RAHATLAYACAK, ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelinde planlanan yol çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor. Büyükşehir’in gerçekleştirdiği çalışmalarla bir yandan yeni yollar açılırken bir yandan da mevcut yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu üzerindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif bir güzergâh oluşturmak için çalışmalara başlandı. Hürriyet ve Mahmut Çavuş Caddeleri arasında 1.3 kilometrelik yeni imar yolu, hem bölge trafiğini rahatlatacak hem de ulaşımı kolaylaştıracak.

3 MENFEZ, 20 METRE GENİŞLİKTE YENİ YOL

Seymen Millet Bahçesi çevre yolları kapsamında inşa edilen 1.3 kilometrelik yeni imar yolunda 20 metre genişliğinde yol çalışması yürütülüyor. Yol güzergâhında bulunan derelerden geçişi sağlamak amacıyla bölgeye 3 adet menfez inşa ediliyor. Genişletme ve dolgu çalışmaları devam eden menfezlerde, altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI KORİDOR PROJESİNE DESTEK

Yeni yapılan alternatif güzergâh, aynı zamanda Başiskele Kavşağı Koridor Projesi sürecinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu da önemli ölçüde hafifletecek. Yol üstyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri yürütürken, menfez inşaatları ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.