Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri; akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı bir vatandaşın yardımına koşarak yaşlı vatandaşı güvenli bir şekilde evine ulaştırdı. Engelliler Haftası dolayısıyla da bir farkındalık oluşturmak isteyen ekiplerin örnek davranışı karşısında yaşlı vatandaş bolca dua ve teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı bir vatandaşın yardımına koştu. Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu’nda akülü tekerlekli sandalyesi bozulan yaşlı bir vatandaş ve akülü aracı, istasyonda görevli Ulaşım A.Ş. güvenlik personelince otomobile alındı. Ekipler, yaşlı vatandaşı Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki evine güvenli bir şekilde ulaştırarak bolca dua ve teşekkür aldı. Evine güvenli bir şekilde ulaşan yaşlı vatandaş ise Engelliler Haftası dolayısıyla da bir farkındalık oluşturmak isteyen Ulaşım A.Ş. personelinin örnek davranışı karşında, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için azami gayret gösteren büyükşehir belediyesine ve ekiplere teşekkür etti.