A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile sahasında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın savunmadan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta meşin yuvarlağın sahibi olan Oğuz Aydın, pasını bekletmeden sol yanındaki Orkun Kökcü’ye aktardı. Orkun’un ceza yayı içerisinden yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada gelişen Macaristan atağında sol kanattan Szoboszlai’nin içeriye çevirdiği topa Nagy’nin sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

25. dakikada Uğurcan Çakır’ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top kısa kalınca pozisyon Macaristan atağına dönüştü. Ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Bolla’nın arka direğe ortasında Varga, kafayla topu altıpasın gerisindeki Schafer’in önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerinde Samet Akaydin’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-1

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Mert Müldür dk. 27), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga

Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Kata, Balogh, Szalai, Nego, Vecsei, Szabo, Gazdag, Osvath, Botka, Csoboth

Teknik Direktör: Marco Rossi

Goller: Orkun Kökcü (dk. 9) (Türkiye), Schafer (dk. 25)

Sarı kartlar: Schafer (Macaristan), Orkun Kökcü (Türkiye)