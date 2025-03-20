UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, gelişmiş AI fotoğrafçılık özellikleri, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken OPPO Reno13 Serisi lansmanı için Türkiye’ye geldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, teknoloji ve futbol tutkunlarını heyecanlandıran özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ile fotoğraf çekimleri gerçekleştirirken, yeni OPPO Reno13 Serisi’nin üstün AI fotoğrafçılık özelliklerini ve güçlü performansını test etme fırsatı yakaladı.

OPPO Global Sözcüsü ve Yurtdışı Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Başkanı Billy Zhang, bu yıl, UEFA Şampiyonlar Ligi ile üst üste üçüncü iş ortaklığını kutladıklarını belirterek, "Bu da OPPO’nun spora olan bağlılığını ve küresel izleyicilerle kurduğu bağı daha da güçlendiriyor. Yeni küresel marka elçimiz Lamine Yamal henüz 17 yaşında olmasına rağmen şimdiden tarih yazdı. Onun tutku ve azmi, OPPO’nun vizyonunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor” dedi.

Reno13 Serisi, AI Livephoto, EIS stabilizasyon ve dinamik kare genişletme teknolojisi ile ultra net görüntüler sunuyor.

AI Motion özelliği, durağan fotoğrafları kısa videolara dönüştürerek karelere hayat katıyor. 50MP ana kamera, 32MP ön kamera ve profesyonel düzeyde düzenleme imkanı sunan yapay zeka destekli özellikler, mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor.

IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip Reno13 Serisi, 2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar sualtı çekimi yapabilme özelliği ile öne çıkıyor. Özel Sualtı Modu, renk bozulmasını en aza indirirken fiziksel düğme kontrolü ile kolay kullanım sağlıyor.

Reno13 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 işlemci, 1.5K 120Hz OLED ekran ve 5.800mAh batarya ile üstün performans sunarken, 80W SUPERVOOC™ hızlı şarj desteği uzun süreli kullanım sağlıyor.

Reno13 F 5G modeli ise Snapdragon® 6 Gen 1 işlemci ve 45W SUPERVOOC™ hızlı şarj ile günlük kullanıma yüksek verimlilik katıyor.