Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Onur Ergün’ün pasında topla buluşan Piatek, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip attığı pasta arka direkte Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada sol taraftan Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek’in kafa vuruşunda top kaleci Eicher’den döndü. Yaşanan karambolde Kemen’den seken topu önünde bulan Crespo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
30. dakikada sol kanattan Honsak’ın yaptığı ortada arka direkte Schöppner’in şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Altıpasa düşün topta Kerber’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada Kemen’in pasında topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 24), Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Keny, Pelkas, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza, Beck, Wanner (Schöppner dk. 30), Breunig (Honsak dk. 30)
Yedekler: Feller, Gimber, Föhrenbach, Traore, Negele, Janes
Teknik Direktör: Frank Schmidt
Goller: Deniz Türüç (dk. 6), Crespo (dk. 18) (Başakşehir)
Sarı kart: Maloney (Heidenheim)