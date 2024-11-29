Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag’ı 2-1 mağlup etti.

Maçt

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod’un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Diouf’un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.

30. dakikada Provod’un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera’nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

35. dakikada Szymanski’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

an dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Szymanski, Dorley’den şık bir çalımla sıyrılarak topla ilerledi ve ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kinsky’de kaldı.

72. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Diouf’un son çizgiden ortasında Doudera altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahasına giren Doudera, topu içeriye çevirirken kaleci Livakovic meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan Mert Müldür’ün arka direğe ortasında Tusan Tadic’in gelişine pasında Youssef En-Nesyri’nin kale önünde yaptığı vuruşta top kaleci Kinsky’e de çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch

Slavia Prag: Antonin Kinsky, Tomas Holes, David Zima, Jan Boril (Daniel Fila dk. 87), David Doudera, Christos Zafeiris (Dominik Pech dk. 87), Oscar Dorley, El Hadji Diouf, Simion Michez (Matej Jurasek dk. 55), Lukas Provod (Ivan Schranz dk. 72), Tomas Chory (Mojmir Chytil dk. 72)

Yedekler: Ales Mandous, Igoh Ogbu, Filip Prebsl, Mikulas Konecny, Conrad Wallem, Ondrej Zmrzly, Stepan Chaloupek

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanki (Yusuf Akçiçek dk. 90), Dusan Tadic (Cenk Tosun dk. 90+2), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 78), Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri dk. 78)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Cengiz Ünder

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Tomas Chory (dk. 7) (Slavia Prag), Edin Dzeko (dk. 35), Youssef En-Nesyri (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Zafeiris, Lukas Provod, El Hadji Diouf, Tomas Chory (Slavia Prag), Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Fred, Samet Akaydin, Dusan Tadic, İsmail Yüksek (Fenerbahçe)