Bingöl'de oturduğu buz kütlesinin kırılması sonucu uçuruma düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kabayel köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, güvenlik korucusu İsmail Hakkı Can (50), oturduğu buz kütlesinin kırılması sonucu kayalıklardan uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.