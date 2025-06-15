Kocaeli’de Babalar Günü etkinliğinde çocuklar, uçurtmalarla gökyüzünü renklendirip babalarına kendi elleriyle hediyeler hazırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü’ne özel olarak düzenlenen "O Benim Kahramanım Uçurtma Şenliği", Sekapark’ta renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, çocuklar ve aileleri birlikte eğlenirken, çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Çocuklar, etkinlik alanında yer alan atölyelerde kendi elleriyle babaları için özel hediyeler yaptı. Ardından düzenlenen "Aileler Yarışıyor" temalı uçurtma etkinliğinde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Aileler, çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurarak keyifli vakit geçirdi.

"Beni buraya getirdiği için babama teşekkür ediyorum"

Etkinliğe katılan miniklerden Ahmet Salih, "Buraya uçurtma yarışmasına katılmak ve kazanmak için geldik" dedi. Elif Bayram da, "Uçurtma yarışması için buraya geldim. İnşallah kazanırım, uçurtmam da var. Buraya geldiğim için mutluyum. Beni buraya getirdiği için babama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elif Rüya Yalçınkaya atölyede babasına hediye yaptığını aktararak, ablası Zeynep ise güzel bir gün geçirdiklerine dikkat çekti.