Sinop’ta hayata geçirilen Üçüncü Yaş Üniversitesi Projesi kapsamında “Sinop Kent Tarihi ve Arkeoloji” konulu ders gerçekleştirildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen derste, Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencilerine eşlik etti. Üçüncü Yaş Üniversitesi’nin hayat boyu öğrenme anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, “Büyüklerimizin bilgiye olan ilgisi ve öğrenme azmi bizlere de ilham veriyor. Bu projeyle hem kültürel mirasımızı yaşatmayı hem de toplumumuza değer katan kıymetli büyüklerimizin sosyal yaşamlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ders kapsamında Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencileriyle “Şehitler Çeşmesi” ziyaret edilerek, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Demir tarafından Sinop’un tarihi ve manevi değerleri hakkında bilgiler verildi.