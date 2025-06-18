Türkiye’de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan çizgi dizi "Nills ve Uçan Kaz", 2026’da beyaz perdeye geliyor. Çin’in önde gelen animasyon stüdyosu ile Türk şirket, "Nils Holgersson: Yeni Macera" adlı animasyon uzun metraj film için resmi ortak yapım anlaşması imzaladı.

TRT’de 1980’li yıllarda yayımlanan ve pazar sabahlarının vazgeçilmezi olan çizgi film "Nills ve Uçan Kaz" beyaz perdeye taşınıyor. Çin’in önde gelen animasyon stüdyolarından Gold Valley Films (GVF) ile Türkiye merkezli uluslararası animasyon stüdyosu Siyah Martı, "Nils Holgersson: Yeni Macera" adlı animasyon uzun metraj film için resmi ortak yapım anlaşması imzaladı. Yaklaşık 15 milyon dolarlık bütçesiyle, "Nils Holgersson: Yeni Macera", büyük ölçekli uluslararası bir yapım olarak dikkat çekiyor. Anlaşma, bu hafta Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen özel bir oturumda resmileşti.

"Büyük heyecan duyuyoruz"

2026’da vizyona girmesi planlanan film, Jason Reisig ve Leo Liao yönetmenliğinde hayata geçiyor. Hikâye; sihirli bir şekilde küçülerek bir kazın sırtında İsveç boyunca yolculuğa çıkan yaramaz bir çocuğun, empati, çevre bilinci ve kişisel dönüşüm temaları eşliğinde geçen fantastik serüvenini anlatıyor.

Çin firması CEO’su Roger Chen, projeye ilişkin olarak, "Nils Holgersson, GVF’nin misyonuna birebir uyan bir yapım: Kültürel kökleri olan, duygusal olarak dokunan ve evrensel kitleye seslenen hikâyeler üretmek. Bu vizyonu paylaşan güçlü ortaklarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Siyah Martı yapımcısı Nurallan Yeniay ise, "Nils Holgersson, sadece bir klasik değil; yeni nesillere aktarıldığında yeniden hayat bulacak evrensel bir hikâyedir. GVF ile bu değerli yapımı çağdaş ve güçlü bir anlatımla hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Film Türkiye’de 1980’li ve 1990’lı yıllarda TRT ekranlarında ‘Nils ve Uçan Kaz’ adıyla yayınlanan ve bir kuşağın hafızasında yer eden unutulmaz çizgi dizinin modern bir uyarlaması olarak nostaljik bir değer de taşıyor" ifadelerini kullandı.