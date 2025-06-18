İzmir’in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN’da sigara içtiği ve kapıların kapanmasına engel olduğu için uyardığı güvenlik görevlisini darbeden ve ölümüne sebep olan magandanın, daha önce de İZBAN’da iki ayrı olaya karıştığı ortaya çıktı. Magandanın daha önce İZBAN’da yine sigara içtiği için kendisini uyaran vatandaşlara saldırdığı, başka bir olayda da yine İZBAN’da vatandaşları darbettiği ve bu yüzden tutuklandığı, cezaevinden de bayramda tahliye edildiği öğrenildi.

Olay 16 Haziran saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu’nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede İZBAN’da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç’ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kalp kapakçığı değişmiş

Meydana gelen acı olayda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç’ın 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği, olay anında ise göğsüne aldığı yumruk darbesi sebebiyle fenalaştığı öne sürüldü. Alsaç’ın cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı. Seydihan Alsaç, ikindi namazını müteakip Yıkıkkemer Ulu Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedilecek. Öte yandan yaşanan olaylar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde İZBAN’da sigara içen ve sürekli kapıların kapanmasını engelleyen M.D.’nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan Alsaç‘ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Tam bir ’İZBAN psikopatı’ çıktı

Öte yandan güvenlik görevlisini hayattan koparan M.D.’nin daha önce İZBAN’da iki ayrı olaya daha karıştığı ortaya çıktı. Magandanın geçtiğimiz sene İZBAN’da yolculuk esnasında sigara içtiği, kendisini uyaran kişileri darp ettiği ve bu sebeple davalık olduğu öğrenildi. Bu sene ise yine İZBAN’da yaptığı bir yolculuk esnasında olay çıkardığı, vatandaşları darbettiği ve bu yüzden de cezaevine girdiği ve Kurban Bayramı’nda ise cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

4 çocuk babası

Güvenlik görevlilerinin sonun ölüm olmaması gerektiğini söyleyen yakını Sezer Çolak, "İZBAN’da bir vatandaşın sigara içtiğini görüp onu uyarıyor. Karşısındaki kişi, içkili mi, haplı mı bilemiyoruz ama tartışma çıkıyor. Sonra birbirlerine giriyorlar. Karşı taraf, eşimin abisinin göğsüne yumrukla vuruyor. Yere düşünce de dirseğiyle yine göğsüne darbe indiriyor. O andan sonra kendisi rahatsızlanıyor. Aynı gün acile sevk ediliyor. Orada kalp damarlarından birinde yırtık olduğu tespit ediliyor. Ardından kalbi duruyor ve vefat ediyor. Dört çocuğu ve bir eşi vardı. Şimdi bu aileye kim bakacak? Onların hali ne olacak? O kişi hakkında biz şikâyetçi olduk. Emniyet güçleri tarafından alındı. Duyduğumuz kadarıyla uyuşturucu ve benzeri konulardan sabıkası da var, gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yaşamını yitiren Seydihan Alsaç’ın mesai arkadaşları ise can güvenliklerinin olmadığını yetkilerden bir an önce gerekli tedbirlerin alınması talep etti.

Tutuklandı

Meydana gelen acı olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.