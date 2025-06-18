Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız başkanlığında ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ev sahipliğinde Bilecik’te düzenlendi.

Toplantıya, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, E.T.O Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Doğan Gürkan Akyol ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

BEBKA Yönetim Kurulu toplantısında; bölgeye özgü öncelikler dikkate alınarak stratejik sektörlerde yatırımları teşvik etmeye yönelik güncellenen yeni Yatırım Teşvik Sistemi hakkında Kurul üyelerine bilgi sunuldu. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında hazırlanan bölgeye ilişkin yatırım konuları ele alındı. Toplantıda Ajans tarafından hazırlanan Bursa İli Otomotiv Sektör Raporu ile TR41 Bölgesi Kırsal Politika Önerileri Raporu hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Son olarak Ajansa sunulan fizibilite proje teklifleri Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunularak toplantı sona erdi.

Bilecik’te Tarihi Dokuya Yeni Yüz: Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi Kuruluyor

Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bilecik İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Bilecik’in en önemli kültürel değerlerinden biri olan Şeyh Edebali Havzası, BEBKA’nın güdümlü proje desteği ile ziyaretçilere çağdaş ve işlevsel alanlarla hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bilecik İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu, Bilecik Belediyesi, Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliği’nin ortak olarak yer aldığı "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesi kapsamında, bölgeye restoran, hediyelik eşya ve yöresel ürün satış üniteleri ile modern bir karşılama merkezi kazandırılması hedefleniyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen, Edebali Havzası’ndaki yapıların geleneksel mimariye uygun hale getirilmesini amaçlayan cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları, BEBKA’nın desteğiyle hayata geçirilen "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesiyle bütünlük oluşturacak. BEBKA’nın yönlendirmesi ve finansal desteğiyle yürütülecek olan proje, Bilecik’in hem kültürel mirasını koruma hem de turizm potansiyelini güçlendirme yolunda önemli bir adım olacak.