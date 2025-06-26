Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail’in İran’ın Fordow nükleer tesisine gerçekleştirdikleri saldırının sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Fordow’daki santrifüjler artık kullanılamaz halde" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran-İsrail çatışmasında ABD ve İsrail’in İran’ın Fordow nükleer tesisine ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına gerçekleştirdiği saldırının sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Grossi açıklamasında, "ABD’nin saldırıları sonucunda İran’ın en büyük nükleer tesislerinden biri olan Fordow’daki santrifüjler artık kullanılamaz halde" ifadelerine yer verdi. UAEA Başkanı "Uydu görüntülerinden yola çıkarak saldırıların sonuçlarına ilişkin oldukça isabetli bir fikre varabiliriz. Saldırılarda kullanılan bombaların özelliklerini ve santrifüjlerin teknik karakteristiklerini göz önünde bulundurursak, başlı başına bombaların yaydığı titreşimden meydana gelen fiziksel hasar sebebiyle santrifüjlerin artık işlevsel olmadığını biliyoruz. Tesisi avucumuzun için gibi biliyoruz, farklı faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir tüneller ağından oluşuyor. Fotoğraflarda gördüklerimiz ise aşağı yukarı zenginleştirme bölmesine tekabül ediyor. Vurulan yer burasıydı" dedi.